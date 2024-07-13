Muğla\'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı

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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşanan trafik kazasında şu an itibariyle 2 kişinin hayatını kaybettiği 4'ü ağır 28 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazazedelerin bölgeye sevk edilen ambulanslarla başta Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarına sevki sürüyor.

Kaza, Ula Akyaka girişinde meydana gelmedi. Edinilen bilgiye göre, günübirlik tura katılan yerli turistleri taşıyan 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü freni patlaması sonucu park halindeki 3 araca ve ardından bir ikamete çarparak kaza yaptı. Kazada bazı yolcular otobüsten fırlarken bazıları ise sıkıştı. Şu anki verilere göre, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 28 kişinin yaralandığı öğrenildi. Bu arada, kaza sonrası sıkışan 4 kişi, kısa sürede bölgeye ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Adeta can pazarının yaşandığı kazada ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada, kaza nedeniyle Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de ek tedbirler alındı. - MUĞLA