Muğla'da trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Muğla\'da trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Fethiye-Kaş karayolunda meydana gelen kazada sürücü Ramazan Gökal, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan araçla bir direğe çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

27.04.2024 16:49
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye- Kaş karayolu, Eşen Mahallesi'nde sürücü Ramazan Gökal (58), 07 AGU 54 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç bir direğe çarparak durabildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Ramazan Gökal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan 3 yaralı ise Seydikemer Devlet hastanesine kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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