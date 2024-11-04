Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonları: 17 Tutuklama

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayının ilk haftasında Muğla genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 17 ayrı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda, 75 gram skunk, 41,4 gram metamfetamin, 9,6 gram esrar, 9,5 gram Kokain, 21 adet sentetik ecza, 2 adet a4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 21.170 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

4 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 15 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 15 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA