Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonları: 6 Tutuklama

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Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 17 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 72,1 gram sentetik kanabinoid, 5,5 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 48 adet sentetik ecza, 4 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2 adet tabanca suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin TL para ele geçirildi.

Operasyon sonucu 8 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 15 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 17 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA