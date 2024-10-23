Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 11 kişi gözaltında.

23.10.2024 14:48
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Ekim 2024 tarihinde Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen 398 gram metamfetamin, 520 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 204 adet extacy hap, 2 adet lyrica sentetik ecza, 1 adet sigara sarılmış esrar, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet hassas terazi, 4 adet Aselsan el telsizi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek ve 48 adet fişek, 18 adet av tüfeği fişeği, 15 tabanca fişeği ve 97 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 1 adet altın sanal para, 6 bin 200 euro, 920 paund, 67.bin 800 TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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