Muğla'da Uyuşturucu ve Kaçak Ürün Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Uyuşturucu ve Kaçak Ürün Operasyonu

Muğla\'da Uyuşturucu ve Kaçak Ürün Operasyonu
07.07.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da Haziran ayında 113 uyuşturucu olayı meydana geldi, 118 kişi yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alalında Haziran ayında 113 uyuşturucu olay meydana geldi. Bu olaylarda 118 şahıs yakalandı, 6 şahıs tutuklanırken, 5 şahsa adli kontrol tedbiri ile uygulandı.

Gerçekleşen olaylarda 1.096 gram sentetik kannabinoid-bonzai, 814 gram kubar esrar, 625 adet sentetik ecza hap, 125 kök kenevir bitkisi, 100 gram skunk esrar, 110 gram kenevir tohumu, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 240 TL para ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alalında 33 KOM olayı meydana geldi. 33 şüpheli şahsa adli işlem yapılırken, bir şüpheli şahsa adli kontrol tedbir kararı uygulandı.

Yapılan arama çalışmalarında 270 litre sahte/kaçak alkol, 107 kg tütün, 2 bin 504 adet kaçak parfüm, 6 bin 060 adet içi doldurulmuş makaron, 52 adet senet, 2 adet cep telefonu, 45 adet sentetik hap, 630 adet elektronik sigara kartuşu, 362 paket kaçak sigara, 878 adet sigara sarma kağıdı, 560 adet kaçak cinsel içerikli jel, 101 adet elektronik sigara ve 96 adet sahte/taklit ürün ele geçirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Uyuşturucu ve Kaçak Ürün Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı 7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı
Muş’ta Afrika’yı andıran manzaralar Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar
Su kuyusunda ölü bulundu Su kuyusunda ölü bulundu
Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Aralarında Ekrem İmamoğlu da var Casusluk davasında ara karar Aralarında Ekrem İmamoğlu da var! Casusluk davasında ara karar
Dünya Kupası’ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku’nun bonservisi belli oldu Dünya Kupası'ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku'nun bonservisi belli oldu

18:11
Trump “CAATSA yaptırımları kalkacak“ dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisi gündem oldu
Trump "CAATSA yaptırımları kalkacak" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi gündem oldu
17:45
İspanya Başbakanı Sanchez Ankara’da
İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'da
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 18:35:25. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Uyuşturucu ve Kaçak Ürün Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.