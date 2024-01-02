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Muğla'da yağmur nedeniyle minibüs kaza yaptı: 12 yaralı - Son Dakika
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Muğla'da yağmur nedeniyle minibüs kaza yaptı: 12 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde Bafa Mahallesi'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, refüje çarparak durabildi. Kazada 12 kişi yaralandı. 9 yolcu hafif şekilde yaralanırken, diğer 3 yaralı hastanelere sevk edildi.

Muğla\'da yağmur nedeniyle minibüs kaza yaptı: 12 yaralı
02.01.2024 - 14:35,
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Muğla'nın Milas ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpan minibüsteki 12 kişi yaralandı.

Kaza Bafa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu minibüsü, hızla refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan 12 kişi yaralandı. İlk müdahalelerin ardından 9 yolcunun hafif şekilde yaralandığı ve ayakta tedavi edildiği belirtilerek, diğer 3 yaralı ise hastanelere sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'da yağmur nedeniyle minibüs kaza yaptı: 12 yaralı - Son Dakika
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