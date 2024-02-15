Muğla'da Yakalanan Şahıs 12 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Muğla'da Yakalanan Şahıs 12 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Muğla\'da Yakalanan Şahıs 12 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda S.Y. isimli şahıs Bodrum'da tespit edildi. Yakalanan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15.02.2024 17:59
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.Y. isimli şahsın, Bodrum'da olduğu belirlendi.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanan S.Y. isimli şahıs, tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Yakalanan Şahıs 12 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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