Muğla\'da Yangın: Hasır Ürünleri Satışı Yapan İş Yeri Alevlere Teslim Oldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde hasır ürünlerin satışının yapıldığı iş yeri alevlere teslim olurken alevler ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olay, Ortaca- Köyceğiz karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde hasır ürünlerin satışının yapıldığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla büyüyen ve ormana sıçrayan alevlere Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA