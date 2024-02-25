Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla\'nın Datça ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

25.02.2024 19:13  Güncelleme: 19:15
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvelik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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