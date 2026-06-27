Zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı, söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı, söndürme çalışmaları sürüyor

Zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı, söndürme çalışmaları sürüyor
27.06.2026 15:31  Güncelleme: 15:34
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Belediye Başkanı da bölgede çalışmaları takip ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ederken, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli de bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Yangın, öğle saatlerinde Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi yakınlarındaki zirai alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter ve 1 uçakla havadan, 10 arazöz, 5 su tankeri, 1 iş makinesi ve çok sayıda personelle karadan müdahale ediliyor.

Başkan Akdenizli yangın bölgesinde

Yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Yaz mevsimiyle birlikte yangın riskinin arttığına dikkat çeken Başkan Akdenizli, "Şu anda Gölbent bölgesindeyiz. Küçük bir alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı ve kontrol altına alınması için yoğun mücadele veriliyor. Orman Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Seydikemer Belediyesi ekipleri ile hava araçları çalışmalarını sürdürüyor. Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Vatandaşlarımızdan özellikle bu dönemde yangınlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz" dedi.

Bölgede söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Seydikemer, 3. Sayfa, Ormana, Muğla, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı, söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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