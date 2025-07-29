Muğla\'da Zirai Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Bozarmut Ovası'nda çıkan zirai yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Gökpınar Mahallesi kavşağı yakınlarında bir şahsa ait tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangın yerine kısa sürede ulaşan ekipler, alevleri çevreye sıçramadan kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA