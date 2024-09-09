Muğla\'da Orman Yangını Kontrol Altında

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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangını genel olarak kontrol altına alınırken, sarp arazilerdeki tütme yaşanan alanlara havadan müdahale ediliyor.

Yangın gece boyunca Sarnıç ve Zeytinköy arasında kalan Kartal Kanyonu'nda ulaşımın olmadığı noktalarda zayıflamış şekilde etkisini devam ettirdi. Gece boyunca yer ekipleri karadan ulaşabildikleri noktalara hortum çekerek müdahale etti. Karadan ulaşımın olmadığı noktalara gece görüşlü 2 helikopter havadan müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kanyon içindeki yanma ve tütmelere havadan müdahale edilmeye başlandı. Yangın genel olarak kontrol altına alınırken, kanyon içinde ulaşımın olmadığı noktalardaki tütmeler soğutuluyor. - MUĞLA