Muğla Dalaman\'da belediyenin asfalt yama makinesi seyir halindeyken alev aldı

Muğla'nın Dalaman ilçesi Elcik mahallesinde Dalaman belediyesine ait asfalt yama makinesi seyir halinde iken yanmaya başladı.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman itfaiye ekipleri, ambulans ve jandarma sevk edildi. Aracın ön bölümünde başlayan yangın aracı tamamen sararken, alev alan lastikler nedeniyle gökyüzü siyah dumana büründü.

Dalaman Belediyesine ait 48 AYS 720 plakalı asfalt yama makinesi olduğu açıklanan yangın ekiplerin çalışması ile söndürülürken, ormanlık alana sıçrayan yangın kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.