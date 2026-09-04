Muğla Dalaman'da belediyenin asfalt yama makinesi seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika
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Muğla Dalaman'da belediyenin asfalt yama makinesi seyir halindeyken alev aldı

Muğla Dalaman\'da belediyenin asfalt yama makinesi seyir halindeyken alev aldı
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Muğla'nın Dalaman ilçesi Elcik Mahallesi'nde seyir halindeki Dalaman Belediyesi'ne ait asfalt yama makinesinin ön bölümünde yangın çıktı. Alevler aracı tamamen sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi ve ormanlık alana sıçrayan alevler kontrol altına alındı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Elcik mahallesinde Dalaman belediyesine ait asfalt yama makinesi seyir halinde iken yanmaya başladı.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman itfaiye ekipleri, ambulans ve jandarma sevk edildi. Aracın ön bölümünde başlayan yangın aracı tamamen sararken, alev alan lastikler nedeniyle gökyüzü siyah dumana büründü.

Dalaman Belediyesine ait 48 AYS 720 plakalı asfalt yama makinesi olduğu açıklanan yangın ekiplerin çalışması ile söndürülürken, ormanlık alana sıçrayan yangın kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Dalaman, İtfaiye, Güncel, Muğla, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla Dalaman'da belediyenin asfalt yama makinesi seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Dalaman'da belediyenin asfalt yama makinesi seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika
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