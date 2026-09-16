Muğla Dalaman'da FETÖ'den aranan ihraç polis memuru yakalandı
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ihraç polis memuru Dalaman ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ihraç polis memuru Dalaman ilçesinde yakalandı.
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan ihraç polis memuru M.G. isimli şahıs Dalaman ilçesinde yakalandı. M.G. isimli FETÖ üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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