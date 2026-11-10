Muğla Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motoru arızalanan lastik bot sürüklendi. Yardım talebi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, bottaki 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı.
Muğla'nı Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına lastik bot ile kaçma girişiminde bulunan ve lastik botun arızalanması sonucu sürüklenen 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki (17 Angola, 7 Kamerun, 4 Burkina Faso, 4 Mali, 3 Gambiya, 3 Gine, 2 Etiyopya, 2 Kongo, 1 Senegal (13'ü Çocuk) 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?