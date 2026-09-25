Muğla Fethiye\'de rahatsızlanan 2 vatandaş Sahil Güvenlik botuyla 112\'ye teslim edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi ve özel teknelerde yaralanan vatandaşlar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyeleri gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi ve özel teknelerde rahatsızlanan iki vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları rahatsızlanan vatandaşları bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.