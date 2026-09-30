Muğla Menteşe\'de alacak tartışmasında av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Ağır yaralanan Tayfun Çavuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Menteşe ilçesi Akyer Mahallesi'nde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre G.K., aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan Tayfun Çavuş ve S.Ç. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., yanında bulunan av tüfeğiyle Tayfun Çavuş ve S.Ç.'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu iki şahıs bacaklarından yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralanan Tayfun Çavuş, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı S.Ç.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatılırken, olay yerinde gözaltına alınan G.K.'nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.