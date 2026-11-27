Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kamyonla ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akkaya Mahallesi TOKİ yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AOS 625 plakalı kamyon ile 34 DL 4631 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma sonucunda ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu ve ambulansla hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.