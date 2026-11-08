Muğla Menteşe\'de otomobil-motosiklet kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 APU 531 plakalı otomobil ile 48 ASL 331 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.