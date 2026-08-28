Menteşe Yılanlı yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın menteşe ilçesi Yılanlı Kurdu mevkisinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

112 Acil Çağrı merkezine bilgi verilmesini ardından bölgeye havadan 3 helikopter, karadan orman arazöz ve Muğla Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yılanlı yolu üzeri Kurdu mevkisindeki yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangına havadan 3 helikopter, karadan 5 arazöz, ayrıca Muğla Büyükşehir belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 3 araç 6 personel ile yangının kontrol altına alınmasını sağladı.