Muğla Milas Yaşyer\'de sazlık ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesi Yaşyer Mahallesinde sazlık ve otluk alanda başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Böle Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi. Otluk ve sazlık alanda başlayan ve çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ekipler müdahale etti. Ekiplerin karadan müdahalesi sonrası yanın kontrol altına alındı.