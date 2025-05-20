Muğla\'nın Akyaka Mahallesi\'nde Yangın Çıktı

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki bir işletmede yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Akyaka Mahallesi'ndeki bir işletmede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula, Menteşe ve Köyceğiz itfaiye amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor. - MUĞLA