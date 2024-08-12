Muğla\'nın Datça ilçesinde mahsur kalan 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesinde dağlık sarp arazide mahsur kalan 10 düzensiz göçmen Datça MAG-AME (Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi) ekipleri tarafından kurtarılarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Emecik Mahallesi Hurmalıbük mevkiinde 10 düzensiz göçmenin mahsur kaldığı, şahıslardan bir tanesinin sarp ve dağlık arazide düştüğü bacağını kırdığı bilgisi alındı. Datça Jandarma ile Datça MAG - AME ekiplerinden 5 kişilik bir tim ile ortak hareket edilerek Hurmalıbük mevkiinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. 3 saatlik çalışma sonucunda bacağı kırık diye belirtilen şahsa ulaşıldı. Bölgede diğer mahsur kaldığı söylenen şahıslara ulaşılarak, şahıslar jandarma ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA