Muğla Ortaca\'da okul önünde yanan motosikletin ön kısmı kullanılmaz hale geldi

Muğla'nın ortaca ilçesi Arıkbaşı Mahallesinde bir motosiklette başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, motosikletin ön bölümü kullanılmaz hale geldi.

112 Acil Çağrı Merkezine Ortaca Aydınlar İlköğretim Okulu önünde motosiklet yangını ihbarı sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 48 AYN 590 plakalı motosikletin ön bölümünde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonucunda motosikletin ön kısmı tamamen yanarak zarar görürken, yangının motosikletin ön kısmında bulunan elektrik aksamından şase yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.