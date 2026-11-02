Muğla Ortaca'da okul önünde yanan motosikletin ön kısmı kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Muğla Ortaca'da okul önünde yanan motosikletin ön kısmı kullanılmaz hale geldi

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Muğla Ortaca\'da okul önünde yanan motosikletin ön kısmı kullanılmaz hale geldi
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde okul önünde 48 AYN 590 plakalı motosikletin ön bölümünde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında motosikletin ön kısmı kullanılmaz hale geldi; yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.

Muğla'nın ortaca ilçesi Arıkbaşı Mahallesinde bir motosiklette başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, motosikletin ön bölümü kullanılmaz hale geldi.

112 Acil Çağrı Merkezine Ortaca Aydınlar İlköğretim Okulu önünde motosiklet yangını ihbarı sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 48 AYN 590 plakalı motosikletin ön bölümünde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonucunda motosikletin ön kısmı tamamen yanarak zarar görürken, yangının motosikletin ön kısmında bulunan elektrik aksamından şase yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilGüncelOrtacaMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Ortaca'da okul önünde yanan motosikletin ön kısmı kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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