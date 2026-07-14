Ortaca'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Ortaca'daki orman yangını kontrol altına alındı

Ortaca\'daki orman yangını kontrol altına alındı
14.07.2026 18:46  Güncelleme: 18:47
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Muğla'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan müdahale ederken, hava araçları da sortileri ile destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonuç verirken, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ortaca'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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