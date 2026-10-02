Muğla Ula Sakar'da makilik alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı - Son Dakika
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Muğla Ula Sakar'da makilik alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

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Muğla Ula Sakar\'da makilik alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı
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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Sakar mevkiindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Sakar mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sakar mevkiindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanların görülmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına ekiplerin kısa sürede müdahale etmesiyle alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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