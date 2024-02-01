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Muğla Valisi İdris Akbıyık, TCSG-703 Umut Korvetini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, TCSG-703 Umut Korvetini Ziyaret Etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, TCSG-703 Umut Korvetini Ziyaret Etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, TCSG-703 Umut Korvetini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. TCSG-703 Umut Korveti, düzensiz göç ve arama kurtarma faaliyetlerinde önemli bir rol oynayan özel donanımlara sahip bir platformdur. Vali Akbıyık, gemiyi ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi alıp incelemede bulundu.

01.02.2024 14:41
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, TCSG-703 Umut Korvetini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının en büyük dört yüzer platformundan birisi olan TCSG-703 Umut Korveti özel donanımları ile düzensiz göç ve arama kurtarma faaliyetlerinde önemli bir unsur olarak görev alıyor.

88 metre boyu ve özel donanımları ile hizmet veren TCSG-703 Umut Korveti, ayrıca güvertesinde bir adet helikopter barındırabiliyor. TCSG-703 Umut Korvetini ziyaret eden Vali Akbıyık yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak incelemede bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla Valisi İdris Akbıyık, TCSG-703 Umut Korvetini Ziyaret Etti - Son Dakika
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