Muhtar adaylarının afişlerinin koparılma anları kamerada - Son Dakika
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Muhtar adaylarının afişlerinin koparılma anları kamerada

Samsun'da bir mahallede muhtar adaylarının tanıtım afişlerinin koparılması güvenlik kameralarına yansıdı. İncesu Yalı Mahallesi'nde muhtar adayları tarafından asılan afişler, kimliği belirsiz kişiler tarafından koparıldı. Afiş kopartma olayıyla ilgili konuşan muhtar adayları, seçim sürecinde yapılan bu kirli siyaset hamlelerinin hiçbir fayda sağlamayacağını belirtti.

04.03.2024 22:00
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Muhtar adaylarının afişlerinin koparılma anları kamerada

SAMSUN - Samsun'da bir mahallede muhtar adaylarının tanıtım afişlerinin koparılması güvenlik kameralarına yansıdı.

Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde muhtar adayları kendilerini tanıtmak amacıyla astıkları afişler, kimliği belirsiz kişiler tarafından koparıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilleriyle afişlerin asıldığı yere gelen kişilerin afişleri yerlerinden kopartarak araçlarına koyma anları yer aldı.

Afiş kopartma olayıyla ilgili konuşan muhtar adayı Ramazan Zorlu, "Girmiş olduğumuz bu seçim sürecinden benim ve diğer muhtar adayı arkadaşlarımın amacını aynı görmek ve düşünmek istiyorum. Unutulmamalıdır ki biz her şeyden önce aynı mahallenin insanıyız. Seçim süreci gelir, geçer. Biz yine yarın yüz yüze bakmak zorundayız. Hepimizin çıktığı bu yolda gerek kara propaganda gerekse afiş ve pankartlarımıza zarar vererek yapılan kirli siyaset hamlelerinin hiçbirimize fayda sağlamayacağı açıktır" dedi.

Kendi afişinin de koparıldığını sosyal medyadan duyuran mevcut İncesu Yalı Mahallesi Muhtarı Aslan Sinecek, "Mahallemizde herkesin doğal hakkı olan muhtarlık seçimlerine katılmak demokrasinin gereğidir. Maalesef mahallemizde gözlemlediğim gerek şahsıma ait afiş ve pankartların gerekse değerli rakip arkadaşlarımın da afiş ve pankartlarının yırtılıp söküldüğünü görmekteyiz. Yapılan bu eylemlerin doğru bulmadığımı belirtmekle beraber, bu yarışın sevgi ve saygı çerçevesinde devam etmesini arzuluyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Samsun, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muhtar adaylarının afişlerinin koparılma anları kamerada - Son Dakika

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