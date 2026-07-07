Muhtar Görevden Alındı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kızılcapınar Köyü Muhtarı, hakkında kesinleşen hapis cezasının ardından görevden alındı.

Edinilen bilgiye göre, daha önce karıştığı bir kavga nedeniyle "kasten yaralama" suçundan yargılanan Kızılcapınar Köyü Muhtarı Tevfik Öner hakkında mahkeme tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme kararının ardından Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Öner'i muhtarlık görevinden aldı.

Muhtarlık görevine ise vekaleten Temel Demirtaş atandı. Demirtaş'ın, yeni muhtar seçimi yapılıncaya kadar Kızılcapınar Köyü Muhtarlığı görevini yürüteceği öğrenildi.

Görevden alma kararının ardından köyde sürece ilişkin resmi işlemlerin Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı tarafından tamamlandığı bildirildi. - ZONGULDAK