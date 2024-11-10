Muhtarlık Seçimi Husumeti: 1 Yaralı

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Muhtarlık seçimi husumetinin devamında silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da muhtarlık seçiminden kaynaklanan husumetten dolayı tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurulan 25 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi"nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muhtarlık seçiminden kaynaklanan tartışmadan dolayı aralarında husumetten bulunduğu ileri sürülen M.N.ile A.A.karşılaşınca arasında küfürleşme yüzünden kavga çıktı. M.N.'nin tabancayla silahlı saldırı düzenlediği A.A. karnının 3 yerinden vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.A. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen M.N. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgılanması tamamlanan M.N. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.