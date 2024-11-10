Muhtarlık Seçimi Husumeti: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muhtarlık Seçimi Husumeti: 1 Yaralı

Geniş Video İzle

Samsun'da muhtarlık seçiminden kaynaklanan husumette bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

10.11.2024 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhtarlık seçimi husumetinin devamında silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da muhtarlık seçiminden kaynaklanan husumetten dolayı tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurulan 25 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi"nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muhtarlık seçiminden kaynaklanan tartışmadan dolayı aralarında husumetten bulunduğu ileri sürülen M.N.ile A.A.karşılaşınca arasında küfürleşme yüzünden kavga çıktı. M.N.'nin tabancayla silahlı saldırı düzenlediği A.A. karnının 3 yerinden vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.A. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen M.N. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgılanması tamamlanan M.N. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Tekkeköy, 3-sayfa, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muhtarlık Seçimi Husumeti: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kayyum“ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası "kayyum" mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
18:55 Canlı anlatım Kadıköy’de iki gol var Canlı anlatım! Kadıköy'de iki gol var
17:16 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Öcalan“ açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye’yi rahatlatır TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Öcalan" açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır
16:48 Netanyahu’nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması
14:25 Merve Aydın, Survivor’a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim Merve Aydın, Survivor'a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim
14:07 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?
14:03 Tesisatçıya ait kimyasal yüklü araç infilak etti: Ortalık savaş alanına döndü Tesisatçıya ait kimyasal yüklü araç infilak etti: Ortalık savaş alanına döndü
13:59 Ankaralı Turgut’un sağlık durumu hakkında kızından yeni açıklama Ankaralı Turgut'un sağlık durumu hakkında kızından yeni açıklama
13:54 Sondaj çalışmaları başladı Her an yeni bir müjde gelebilir Sondaj çalışmaları başladı! Her an yeni bir müjde gelebilir
13:41 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı
12:41 Dilan Polat’ın Anıtkabir paylaşımı tepki çekti Dilan Polat'ın Anıtkabir paylaşımı tepki çekti
12:28 Ruben Amorim ilk transferini Galatasaray’dan yapacak Ruben Amorim ilk transferini Galatasaray'dan yapacak
12:19 Yeni takımını duyurdular Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci dönemi kapanıyor Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi kapanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 20:48:55. #1.11#
SON DAKİKA: Muhtarlık Seçimi Husumeti: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.