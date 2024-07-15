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'Muhtarlık seçimi husumeti' cinayetinde 2 kardeşi öldüren şahıs adliyede

SAMSUN - Samsun'da muhtarlık seçimi husumetinden dolayı pompalı tüfekle 2 kardeşi öldüren, kardeşlerin 2 arkadaşını da yaralayan katil ile birlikte 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Emirli Mahallesi'nde dün akşam saat 23.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim A. pompalı tüfekle Eren Kılıç ve ağabeyi Emre Kılıç'a pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Kılıç kardeşlerinin yanı sıra Zafer E.T. ve Gökhan İ.'de yaralandı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Kılıç kardeşler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yaralılardan Gökhan İ. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Gökhan İ. daha sonra taburcu oldu.

Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan diğer yaralı Zafer E.T. de tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Her iki yaralı da jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili Yusufhan T.'yi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan İbrahim A.'yı yakaladı. Jandarmadaki sorguladı tamamlanan İbrahim A., Gökhan İ., Zafer ET. ve Yusufhan T., Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, şahıslar adliyeye çıkarken jandarmaya destek vererek adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Taraftar arasında muhtarlık seçiminden dolayı husumet bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.