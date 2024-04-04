Muhtarlık seçiminde çıkan çatışmada 9 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Mart 2024 Döneminde 113 Bin 470 Kişi ve 15 Bin 795 Araç Üzerinde Sorgulama Yaptı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 1 Mart-31 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplamda 113 bin 470 kişi ve 15 bin 795 araç üzerinde sorgulama yaptı. Bu süreçte 224 bakaya, 186 aranan şahıs, 9 narkotik madde icrası ve 154 araç için cezai işlem yapıldı. Ayrıca, 67 fişek, 8 tabanca, 8 kuru sıkı ve 62 adet bıçak ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 3 kg narkotik madde de bulundu.