Muradiye'de Aranan 10 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Muradiye'de Aranan 10 Şahıs Yakalandı

Muradiye\'de Aranan 10 Şahıs Yakalandı

Jandarma, Muradiye'de kesinleşmiş cezaları olan aranan 10 şahsı yakaladı.

13.02.2025 10:06
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Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş cezası olan ve aranması bulunan 3 şahıs yakalandı.

Muradiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde 5 ila 10 yıl kesinleşmiş cezası olan 1 şahıs, 2 ila 5 yıl kesinleşmiş cezası olan 1 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 8 şahıs olmak üzere 10 şahıs yakalandı. Vatandaşlarımızın huzur, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muradiye'de Aranan 10 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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