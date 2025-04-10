Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadı

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan Flash TV ve Bank Pozitif'in sahibi Erkan Kork'un şikayeti üzerine, "tehdit" ve "şantaj" iddialarıyla sabahın erken saatlerinde evlerine düzenlenen polis baskınlarıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen gazetecilerin, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

EMNİYETLE PAYLAŞMADILAR

Öte yandan Gazeteci Ferhat Murat, soruşturmaya ilişkin verdiği bilgide "Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan kendilerine ait cep telefonu ve dijital cihazların şifrelerini Emniyet'te kolluk güçleriyle paylaşmadı" dedi.