Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadı - Son Dakika
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3.Sayfa

Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadı

Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadı

Gözaltına alınan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, kendilerine ait cep telefonu ve dijital cihazların şifrelerini polis ile paylaşmadıkları öğrenildi.

10.04.2025 20:51
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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan Flash TV ve Bank Pozitif'in sahibi Erkan Kork'un şikayeti üzerine, "tehdit" ve "şantaj" iddialarıyla sabahın erken saatlerinde evlerine düzenlenen polis baskınlarıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen gazetecilerin, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

EMNİYETLE PAYLAŞMADILAR

Öte yandan Gazeteci Ferhat Murat, soruşturmaya ilişkin verdiği bilgide "Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan kendilerine ait cep telefonu ve dijital cihazların şifrelerini Emniyet'te kolluk güçleriyle paylaşmadı" dedi.

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Son Dakika 3.Sayfa Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • yusufkaan5:
    İçeriden çıkarmayın! 9 12 Yanıtla
  • Aganın Oglu:
    Kimlerden ne karşılığı kalemlerini sattılar, alnı açık olanın malı meydandadır, Anadolu'da korkusu olmayanlar şöyle derler "Çiğ yemedikki karnımız agrısın" hadi bakalım 7 7 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Eşlerin bile telefon şifre vermediği dönemde kavga nedeni oluyorsa,emniyete şifre vermemek de içerde yatırma için çok güzel sebep.... 6 1 Yanıtla
  • 78908900:
    Suçsuz iseniz nefen çekiniyorsunuz. verin şifreyi ..Vermezseniz de şifreyi kırmak zor olmasa gerek .. 2 2 Yanıtla
  • Aynur BAYLI:
    Aleyhe delil her yere konulur, ne kuruma ne memura guven var. 1 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    gazetecilerin haber kaynaklarini aciklamama ozgurlugu vardir. hemen bunu okuyanlardan itiraz eden arkadaslar su meshur google amcaya bi yazsinlar.. ama yok hep okumadan bilmeden yaz cizle gecip gitti omrumuz. o telde haber kaynaklariyla vs yazismalari vs olabilir. 0 0 Yanıtla
  • atakan oskay:
    Haksız ve hukuksuz da göz altına alınan gazetececilere yapılan zulümü kınıyorum..Bu huhuksuzluğa alkış tutanların da bir gün bu zulme maruz kalmalarını diliyorum. 0 0 Yanıtla
  • Umut Grgl:
    akpli bir araştırmacı gazeteci var mı bildiğiniz ? 0 0 Yanıtla
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