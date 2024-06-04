Murat Hazinedar'ın FETÖ davasında beraat etmesinin gerekçesi açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Murat Hazinedar'ın FETÖ davasında beraat etmesinin gerekçesi açıklandı

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın FETÖ'ye yardım etme iddiasıyla yargılandığı ve beraat ettiği davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, sanığın herhangi bir örgüt talimatıyla hareket etmediği, para transferlerinin ticari ilişkilerden kaynaklandığı belirtildi.

04.06.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın, FETÖ'ye yardım etme iddiasıyla yargılandığı ve beraat ettiği davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, "Sanık Hazinedar'ın herhangi bir örgüt talimatıyla hareket ettiğini gösterir bir verinin olmadığı, para transferlerinin ticari ilişkilerden kaynaklandığının belirlendiği, hesap hareketlerinin olağan ticari işlemlere ilişkin olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın, 'üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' iddiasıyla yargılandığı ve beraatına hükmedildiği davada gerekçeli karar açıklandı. İstanbul 28.Ağır Ceza Mahkemesi'nce açıklanan gerekçeli kararda, sanık Hazinedar aleyhinde değerlendirilmesi gereken deliller arasında yer alan, sanığın Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 2014'deki iftar yemeğinde yaptığı konuşma kaydının kolaj olduğu aktarıldı.

Para transferlerinin ticari ilişkilerden kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi

Açıklanan kararda, sanık Hazinedar'ın yapılan para transferlerinin ticari ilişkilerden kaynaklandığının belirlendiği, örgüte yardım amacı taşıdığı hususunda bir kanaatin oluşmadığı, sanık Hazinedar hakkında ihbarda bulunan kişilerin ifadelerinin somut olmadığı ve sanığın mahkumiyetine karar verilmesini gerektirir bir husus tespit edilemediği kaydedildi.

Herhangi bir örgüt talimatıyla hareket ettiğini gösterir bir verinin olmadığı aktarıldı

Sanığın hesap hareketlerinin savunmalarıyla örtüştüğünün aktarıldığı gerekçeli kararda, bu haliyle hesap hareketlerinin olağan ticari işlemlere ilişkin olduğu, herhangi bir örgüt talimatıyla hareket ettiğini gösterir bir verinin olmadığı, sanığın üzerine yüklenen suçu işlediğini gösterir, her türlü şüpheden uzak kesin delil elde edilemediği de kaydedildi. Bu gerekçelerde sanık Murat Hazinedar'ın 'üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan beraatına karar verildiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Murat Hazinedar, Beşiktaş, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Murat Hazinedar'ın FETÖ davasında beraat etmesinin gerekçesi açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen’in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
12:15 Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
12:03 Erden Timur, ’’Icardi ayrılacak’’ iddialarına son noktayı koydu Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 13:16:48. #1.12#
SON DAKİKA: Murat Hazinedar'ın FETÖ davasında beraat etmesinin gerekçesi açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement