Murat Hazinedar'ın FETÖ davasında beraat etmesinin gerekçesi açıklandı

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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın, FETÖ'ye yardım etme iddiasıyla yargılandığı ve beraat ettiği davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, "Sanık Hazinedar'ın herhangi bir örgüt talimatıyla hareket ettiğini gösterir bir verinin olmadığı, para transferlerinin ticari ilişkilerden kaynaklandığının belirlendiği, hesap hareketlerinin olağan ticari işlemlere ilişkin olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın, 'üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' iddiasıyla yargılandığı ve beraatına hükmedildiği davada gerekçeli karar açıklandı. İstanbul 28.Ağır Ceza Mahkemesi'nce açıklanan gerekçeli kararda, sanık Hazinedar aleyhinde değerlendirilmesi gereken deliller arasında yer alan, sanığın Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 2014'deki iftar yemeğinde yaptığı konuşma kaydının kolaj olduğu aktarıldı.

Para transferlerinin ticari ilişkilerden kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi

Açıklanan kararda, sanık Hazinedar'ın yapılan para transferlerinin ticari ilişkilerden kaynaklandığının belirlendiği, örgüte yardım amacı taşıdığı hususunda bir kanaatin oluşmadığı, sanık Hazinedar hakkında ihbarda bulunan kişilerin ifadelerinin somut olmadığı ve sanığın mahkumiyetine karar verilmesini gerektirir bir husus tespit edilemediği kaydedildi.

Herhangi bir örgüt talimatıyla hareket ettiğini gösterir bir verinin olmadığı aktarıldı

Sanığın hesap hareketlerinin savunmalarıyla örtüştüğünün aktarıldığı gerekçeli kararda, bu haliyle hesap hareketlerinin olağan ticari işlemlere ilişkin olduğu, herhangi bir örgüt talimatıyla hareket ettiğini gösterir bir verinin olmadığı, sanığın üzerine yüklenen suçu işlediğini gösterir, her türlü şüpheden uzak kesin delil elde edilemediği de kaydedildi. Bu gerekçelerde sanık Murat Hazinedar'ın 'üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan beraatına karar verildiği kaydedildi. - İSTANBUL