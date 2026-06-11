Muratlı'da Kaldırımla Düşme Yarası - Son Dakika
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Muratlı'da Kaldırımla Düşme Yarası

11.06.2026 22:40
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir vatandaş, kaldırımda takılarak yere düştü ve yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde semt pazarı girişinde bir vatandaş, kaldırımda ayağının takılması sonucu yere düşerek yaralandı.

Olay, Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan semt pazarı girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pazara giriş yaptığı sırada kaldırımın yüksek bölümüne takılan vatandaş dengesini kaybederek sert şekilde düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sol kolundan yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Muratlı, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muratlı'da Kaldırımla Düşme Yarası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selma Adam Selma Adam:
    bu nasıl ihmal ya kaldırımlar bu durumda nasıl kontrol edilmiyo 0 0 Yanıtla
  • Pınar Doğan Pınar Doğan:
    ya bu kadar küçük şeye haber mi yapılıyo artık her gün binlerce insan iniş çıkışta takılıp düşüyo şehirde buna news deme ya 0 0 Yanıtla
  • Sevde Nur Toker Sevde Nur Toker:
    ben bu pazara otuz sene gidiyorum ve bu kaldırımlar hep böyle ayakları takıyo insanın hiç düzeltilmiyo bunlar ne zaman onarılacak acaba yetkili kişiler bu işlere bir el atsalar iyi olur çünkü başka da yaralananlar olur böyle giderse 0 0 Yanıtla
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