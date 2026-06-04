Muratlı\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Erol Okyay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. yönetimindeki motosiklet ile S.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki başka bir araca da çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü E.K. yaralanırken, otomobil sürücüsü S.Ç. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazaya karışan iki otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ