Muratlı'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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Muratlı'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Muratlı\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
04.06.2026 17:50
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosiklet kazasında sürücü yaralandı, polis inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Erol Okyay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. yönetimindeki motosiklet ile S.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki başka bir araca da çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü E.K. yaralanırken, otomobil sürücüsü S.Ç. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazaya karışan iki otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Muratlı'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika

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