Muratpaşa'daki Turizm Tesislerinde Yangın Güvenliği Denetiminde Ciddi Eksiklikler Belirlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2025/1 sayılı genelge doğrultusunda, Muratpaşa ilçesinde turizm işletme belgeli 294 tesiste yangın güvenliği denetimleri gerçekleştirdi. 191 tesiste yangın güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu tespit edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" kapsamında, "Basit Konaklama" turizm işletme belgeli tesislerde yangın güvenliği denetimlerini tamamladı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından belirlenen ve Muratpaşa ilçesi sınırlarında yer alan 294 tesisten 191'inde yangın güvenliği önlemlerinin eksik olduğu belirlendi.

Eksiklerin giderilmesi için son gün 31 Mayıs

Yangın güvenliği önlemleri yetersiz bulunan tesislere, eksikliklerini gidermeleri için 31 Mayıs 2025 tarihine kadar süre verildi. Muratpaşa Belediyesi, tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara devam ediyor. İlgili tesislerin, belirlenen tarihe kadar eksikliklerini gidermek üzere gerekli girişimlerde bulunduklarına dair belgeler sunmaları ve aynı tarihe kadar yangın güvenliği eksikliklerini tamamlamaları zorunlu hale getirildi. Bu süreç, ilçedeki turistik tesislerin hem ziyaretçiler hem de çalışanlar açısından güvenli hale getirilmesi amacıyla yürütüldüğü kaydedildi. - ANTALYA