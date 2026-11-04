Muş Emniyeti, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

Muş Emniyeti, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsın yakalandığı belirtildi. Şahsın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği ifade edildi.
Kaynak: İHA
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