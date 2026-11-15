Muş-Erzurum yolunda kaygan zeminde otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muş-Erzurum yolunda kaygan zeminde otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

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Muş-Erzurum yolunda kaygan zeminde otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı
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Muş-Erzurum kara yolunun Yeni Otogar güzergahında kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak orta refüje çıktı. Araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralıların kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Muş- Erzurum kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muş-Erzurum kara yolunun Yeni Otogar güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 AN 049 plakalı otomobil, seyir halindeyken kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç takla atarak orta refüje çıktı. Kazada araçta bulunan M.A. ve beraberindeki bir kişi yaralandı.

Yaralıların kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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