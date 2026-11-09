Muş Hasköy'de refüje çarpıp takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muş Hasköy'de refüje çarpıp takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

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Muş Hasköy\'de refüje çarpıp takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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Muş'un Hasköy ilçesinde Muş-Bitlis kara yolunda hafif ticari aracın refüje çarpıp takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muş'un Hasköy ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın refüje çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Muş- Bitlis kara yolu Altaylar Petrol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 AG 825 plakalı hafif ticari araç, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Muş Devlet HastanesiOtomobil3. SayfaBitlisHasköyGüncelMuşSon Dakika

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SON DAKİKA: Muş Hasköy'de refüje çarpıp takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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