Muş Merkezinde Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

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Muş merkezde park halindeki bir araçta yangın çıktı. Yangın, çevrede paniğe yol açarken, olay yerine hızlıca intikal eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Muş Merkez Halk Bankası önünde park edilen hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı. Araçtan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucu araçta ciddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, yetkililer olayla ilgili detaylı bir araştırma başlattı. Yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Otomobilde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - MUŞ