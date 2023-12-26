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Muş'ta aç kalan yaban domuzu şehir merkezine indi - Son Dakika
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Muş'ta aç kalan yaban domuzu şehir merkezine indi

Muş'ta aç kalan yaban domuzu, yiyecek bulmak için ormanlık alandan şehir merkezine kadar indi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay, Karşıyaka Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Mahalle sakinleri yaban domuzunu görünce panikledi.

26.12.2023 - 01:45,
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Muş'ta yaban domuzları şehir merkezine indi

MUŞ - Muş'ta aç kalan yaban domuzu, yiyecek bulmak için şehir merkezine indi.

Muş'ta yaban domuzları, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar indi. Yaşanan ilginç olay yolda aracı ile geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Karşıyaka Mahallesi'nde gece saatlerinde görülen yaban domuzu korkuttu.

Ormanda yiyecek bulamadığı için şehir merkezine kadar indiği tahmin edilen yaban domuzunu gören mahalle sakinleri panikledi.

Muş\'ta aç kalan yaban domuzu şehir merkezine indi
Kaynak: İHA
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