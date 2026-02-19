Muş'ta Aranan Şahıs Tutuklandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan 4 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu, "Basit Yaralama", "Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından toplam 4 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 18 Şubat 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hükümlü, 4 yıl 5 ay 14 gün hapis cezasının infazı amacıyla Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ