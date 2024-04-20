Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, av kabahati işleyen 4 kişiye 52 bin 500 TL para cezası kesildi.
Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Muş ili Merkez Yaygın Beldesinde sabah saatlerinde jandarma ile koordineli yapılan av koruma ve kontrolde, kafes içerisinde 4 adet keklik ve keklik yakalamada kullanılan tuzaklara el konulmuş, şahıslar hakkında tutanak düzenlenmiştir. Şahıslara 46 bin TL idari para cezası 6 bin 500 TL ise tazminat olmak üzere genel toplamda 52 bin 500 TL işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - MUŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Muş'ta av kabahati işleyenlere 52 bin 500 TL para cezası - Son Dakika
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