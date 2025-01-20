Muş'ta Av Yasağına Uyan 4 Kişiye Cezai İşlem - Son Dakika
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Muş'ta Av Yasağına Uyan 4 Kişiye Cezai İşlem

Muş\'ta Av Yasağına Uyan 4 Kişiye Cezai İşlem

Ava kapalı alanda avlanan 4 kişiye toplam 24 bin 744 TL ceza kesildi.

20.01.2025 22:19
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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda ava kapalı alanda tavşan ve keklik avlayan 4 kişiye toplam 24 bin 744 TL para cezası kesildi.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Alparslan-1 Barajı Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 4 avcının Hamurtpet bölgesinde ava kapalı alanda avlandıkları tespit edildi. Avlanan bir yaban tavşanı ve bir kınalı kekliğe el konulurken, mevzuata uygun olmayan şekilde avlanan 4 şahsa 18 bin 944 TL idari para cezası, tavşan ve keklik için de 5 bin 800 TL tazminat cezası olmak üzere toplam 24 bin 744 TL para cezası kesildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Av Yasağına Uyan 4 Kişiye Cezai İşlem - Son Dakika

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