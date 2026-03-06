Muş'ta Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
Muş'ta Dolandırıcı Yakalandı

06.03.2026 19:11
Jandarma, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan şahsı yakaladı.

Muş'ta jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Muş'ta "dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs 5 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Şahıs, 3 yıl 4 ay hapis cezasının infazı için Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

