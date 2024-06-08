Muş'ta Fırtına Sonucu 12 Katlı Bina Çatısı Uçtu, 3 Araçta Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika
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Muş'ta Fırtına Sonucu 12 Katlı Bina Çatısı Uçtu, 3 Araçta Maddi Hasar Oluştu

Muş'ta etkili olan fırtına nedeniyle Hürriyet Caddesi'ndeki 12 katlı bir binanın çatısı uçtu. Binadan düşen parçalar 3 araçta maddi hasara yol açtı. AFAD ve itfaiye ekipleri, çatı altında kalan araçları çıkarmak için çalışma başlattı. Can kaybı olmaması sevindirici olsa da maddi kayıplar meydana geldi.

08.06.2024 18:20
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Muş'ta etkili olan fırtına nedeniyle 12 katlı bir binanın çatısı uçtu. Binadan düşen parçalar 3 araçta maddi hasara yola açtı.

Muş'ta etkili olan fırtına bazı ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu. Hürriyet Caddesi'ndeki 12 katlı bir binanın çatısını uçuran fırtına, ağaç ve elektrik direklerini yerinden söktü. Binadan uçan parçalar, biri seyir halindeki 3 araçta maddi hasara neden oldu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, AFAD ve itfaiye ekipleri, çatı ve kereste parçaları altında kalan araçları çıkarmak için çalışma başlattı.

Sac parçalarının yaklaşık 400 metre havada uçtuğunu ifade eden Süphan Bağatur isimli vatandaş, "Çatının uçtuğunu gördüm. O an can havliyle eve doğru koştum. Eve geldiğimde çatının bahçeme düştüğünü gördüm. Can kaybı olmaması bizi sevindirdi. Çatı rüzgarın etkisi ile yaklaşık 400 metre uçtu. Çatının düştüğü bahçede kimsenin olmamasından dolayı mutluyuz. Maddi bir kaybımız var. O da önemli değil" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Fırtına Sonucu 12 Katlı Bina Çatısı Uçtu, 3 Araçta Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta Fırtına Sonucu 12 Katlı Bina Çatısı Uçtu, 3 Araçta Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika
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