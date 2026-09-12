Muş'ta gölete giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muş'ta gölete giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Muş\'ta gölete giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Muş'un Eğirmeç köyü kırsalındaki gölete giren 13 yaşındaki çocuk, arama çalışmaları sonucu sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Muş'ta gölete giren 13 yaşındaki İsmail Ayhan, arama çalışmaları sonucu sudan çıkarılarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muş'un Eğirmeç köyü kırsalında bulunan gölete giren 13 yaşındaki İsmail Ayhan, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sağlık ekipleri ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçlar sevk edildi. Gölette başlatılan arama çalışmalarına ekipler tarafından devam edilirken, yapılan çalışmalar sonucunda Ayhan'a ulaşıldı. Sudan çıkarılan Ayhan, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayhan, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ayhan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Sudan, Çocuk, Kaza, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta gölete giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta gölete giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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